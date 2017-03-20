В Псковской области зарегистрировано самое дешёвое жильё в СЗФО

10:11, 20 марта 2017, ПАИ

В Псковской области зарегистрировано самое дешёвое жильё в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает «Российская газета», цены на недвижимость посчитало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В Центральном федеральном округе дешевле всего «квадрат» стоит в Брянской области (27 тысяч 191 рубль), в Северо-Западном - в Псковской области (32 тысячи 947 рублей), в Приволжском - в Саратовской области (30 тысяч рублей), в Уральском - в Челябинской области (29 тысяч 929 рублей), в Сибирском - в Алтайском крае (32 тысячи 202 рубля).

Лидером по ценам на жилье стала Москва. Стоимость квадратного метра в столице достигает 90 тысяч 400 рублей. Минстрой не изменил цену метра в этом регионе, но даже при этом столица не потеряла статус самого дорогого субъекта РФ. В соседней Московской области метр подрос на 217 рублей до 54 тысячи 479 рублей.

В исследовании отмечается, что самая дорогая недвижимость в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. Недвижимость Санкт-Петербурга самая дорогая после Москвы, здесь за метр просят 60 тысяч 651 рубль. Стоимость за квартал выросла на 362 рубля. В Ненецком автономном округе метр подорожал с 54 тысяч 992 до 55 тысяч 322 рублей.

Самые высокие цены на квадратный метр (за исключением двух столиц) оказались в Сахалинской области - 56 тысяч 69 рублей за метр, с прошлого квартала стоимость «квадрата» здесь подросла на 334 рубля.

Самое доступное жилье строится в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, но и здесь отмечено подорожание. На 154 рубля цена выросла в Адыгее - до 25 тысяч 819 рублей, на 153 рубля - в Ингушетии - до 25 тысяч 726 рублей. Самое дешевое жилье, как и в прошлом квартале, строится в Калмыкии, его цена 25 тысяч 351 рубль за метр. Она выросла на 151 рубль.

Во многих регионах стоимость недвижимости осталась на прежнем уровне. К примеру, в Центральном федеральном округе выросла цена только в Калужской области. В Северо-Западном округе в четырех регионах: Калининградской, Мурманской области, Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.