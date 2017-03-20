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Культура

Герои сказки про Чиполлино преподнесут юным псковичам подарки

Синьор Помидор, графини Вишни, принц Лимон и другие герои сказки про Чиполлино преподнесут юным псковичам подарки: 25 марта на большой сцене Псковского театра  спектакль для детей и взрослых «Приключения Чиполлино». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

При покупке билета на этот показ зрители получат в подарок семена помидора, морковки, а также других овощей и фруктов с подписью одного из героев на упаковке. Получить семена можно только в кассе театра по адресу: улица Пушкина, 13. 

Подробнее о спектакле и бронирование билетов на официальном сайте театра.

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