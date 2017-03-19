Владимир Путин определил 40 членов Общественной палаты РФ по президентской квоте
Президент РФ Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России, которые составляют президентскую квоту. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет газета «Известия». Президентский Указ вступает в силу со дня его подписания
Среди тех, кто прошёл в палату по президентской квоте, глава центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, режиссер Владимир Хотиненко, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев, певица Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин и другие. Из прежнего состава Общественной палаты в президентскую квоту попали 11 человек.
Напомним, в 2017 году Общественная палата впервые формируется по новым правилам: 40 членов назначает глава государства напрямую, 85 — региональные Общественные палаты, еще 43 — так называемая третья квота, определяют представители общественных объединений и некоммерческих организаций.
Отметим, что в этом созыве палаты, как и в предыдущем, Псковскую область будет представлять директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царёв.