Владимир Путин определил 40 членов Общественной палаты РФ по президентской квоте

10:49, 20 марта 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России, которые составляют президентскую квоту. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет газета «Известия». Президентский Указ вступает в силу со дня его подписания

Среди тех, кто прошёл в палату по президентской квоте, глава центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, режиссер Владимир Хотиненко, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев, певица Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин и другие. Из прежнего состава Общественной палаты в президентскую квоту попали 11 человек.

Напомним, в 2017 году Общественная палата впервые формируется по новым правилам: 40 членов назначает глава государства напрямую, 85 — региональные Общественные палаты, еще 43 — так называемая третья квота, определяют представители общественных объединений и некоммерческих организаций.

Отметим, что в этом созыве палаты, как и в предыдущем, Псковскую область будет представлять директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царёв.