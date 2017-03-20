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Общество

На смену сезонному в Россию придёт опасный грипп B

Грипп В придёт на смену сезонному вирусу H3N2, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он гораздо менее контагиозен, поражает меньшее количество людей, но клинику, как правило, вызывает более тяжелую», - сказала она. Анна Попова призвала не расслабляться, несмотря на то, что  эпидсезон заканчивается и уровень заболеваемости снижается.

Она рассказала, что вирус гриппа В вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию. Она обратила внимание россиян на то, что шутить со здоровьем не стоит и при первых симптомах необходимо обращаться к врачу.

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