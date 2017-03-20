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Общество

На трех улицах Великих Лук станет светлее

На трех улицах Великих Лук будут построены линии уличного освещения. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Работы проведут на улицах Весны, Васи Новикова, Продольной (от перекрестка Дружбы — Вокзальная до границы черты города).

Максимальная цена контракта составляет 3 млн 660 тысяч 212 рублей, средства предусмотрены в бюджете муниципалитета.

Аукцион назначен на 10 апреля, срок выполнения договора — 90 календарных дней с даты его подписания

 

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