В Великих Луках на пешеходных переходах возле школ установят светодиодные светофоры

10:25, 20 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках на трех пешеходных переходах установят светофоры типа Т7. На сайте госзакупок объявлен аукцион на установку объектов.

Светодиодные светофоры с мигающим сигналом на солнечных панелях со встроенной аккумуляторной батареей для работы в режиме 24 часа в сутки появятся на проспекте Гагарина, 19, около Кадетской школы на улице Клевцова, на пересечении улиц Тимирязева и Лизы Чайкиной — у средней школы № 1.

Аукцион назначен на 6 апреля, срок выполнения договора — 30 календарных дней с даты его заключения.

Максимальная цена контракта — 653 тысячи 559 рублей, средства заложены в бюджете города.