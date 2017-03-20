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Общество

На Северном Кавказе могут ввести электронные визы для туристов

Глава Правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам до лета проработать вопрос выдачи электронных виз для иностранных туристов, которые въезжают на территорию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщается на сайте кабинета министров.

«МИДу России (С. В. Лаврову) совместно с МВД России, ФСБ России, Минкомсвязью России, Минкультуры России и Минкавказом России рассмотреть вопрос о выдаче иностранным туристам, въезжающим на территорию СКФО, виз в форме электронного документа с учетом имеющихся указаний президента РФ по данному вопросу и о результатах доложить в Правительство РФ», — говорится в документе.

Такое поручение Дмитрий Медведев дал по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 10 марта. Выполнить эту задачу нужно до 1 июня.

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