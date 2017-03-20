На Северном Кавказе могут ввести электронные визы для туристов

13:13, 20 марта 2017, ПАИ

Глава Правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам до лета проработать вопрос выдачи электронных виз для иностранных туристов, которые въезжают на территорию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщается на сайте кабинета министров.

«МИДу России (С. В. Лаврову) совместно с МВД России, ФСБ России, Минкомсвязью России, Минкультуры России и Минкавказом России рассмотреть вопрос о выдаче иностранным туристам, въезжающим на территорию СКФО, виз в форме электронного документа с учетом имеющихся указаний президента РФ по данному вопросу и о результатах доложить в Правительство РФ», — говорится в документе.

Такое поручение Дмитрий Медведев дал по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 10 марта. Выполнить эту задачу нужно до 1 июня.