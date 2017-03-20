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Общество

Эксперты составили рейтинг самых счастливых стран мира

К отмечаемому 20 марта Международному дню счастья Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network) по заказу ООН подготовила Мировой доклад о счастье. Как сообщает ТАСС, страной с самым счастливым населением оказалась Норвегия.

Второе место по степени счастья, как следует из доклада, занимает Дания, далее следуют Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Германия занимает 16-е место, Великобритания - 19-е, Франция - 31-е. Россия находится на 49-м месте, сразу после Италии (48-е) и Узбекистана (47-е) и впереди Японии (51-е).

Показатель РФ улучшился по сравнению с прошлым годом, когда она была на 56-м месте. США заняли в мировом рейтинге счастья 14-е место, в прошлом году они были на 13-м.

Самые несчастливые страны - Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди, последнее месте в рейтинге занимает Центральноафриканская Республика.

Авторы исследования стремились установить, насколько население довольно своей жизнью в 155 странах мира. При этом принимались во внимание шесть факторов - ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие (к правительству), воспринимаемая людьми свобода принятия решений, касающихся их жизни, а также щедрость (оцениваемая с точки зрения размера пожертвований на благотворительность, сделанных людьми в последнее время).

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