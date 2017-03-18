20-летний грабитель задержан в Великих Луках по «горячим следам»

10:51, 20 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках по «горячим следам» задержан молодой человек, подозреваемый в совершении грабежей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 марта около 19:00 в Великих Луках возле дома по улице Холмской неизвестный злоумышленник похитил мобильный телефон у 13-летнего подростка, после чего попытался скрыться. Однако подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 20-летний безработный, судимый великолучанин. Выяснилось, что ранее в тот же день около 16:00 на проспекте Гагарина он ограбил 41-летнего мужчину.

Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.