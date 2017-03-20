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25 марта псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес»

25 марта в 12:00 псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес» по адресу: Псков, улица Рокоссовского, 16. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе клуба.

На празднике будет работать аниматор детского центра «Топтышка», пройдут конкурсы с призами и подарками, состоятся «Весёлые старты». Будут разыграны скидки на детские клубные карты. Записаться можно по телефону 55-77-75.

«В клубе «С-Фитнес» вы найдете занятие, которое придется по душе вашему малышу, - обещают в пресс-службе. - Современные эстрадные танцы для детей – это способ показать себя. Настольный теннис разовьет ловкость и быстроту реакции. ЛФК, программа «Здоровый ребенок» и детский фитнес - для здорового позвоночника и общего укрепления иммунитета. Гимнастика и растяжка - для развития гибкости и пластичности. Бокс научит защищаться и постоять за себя. Занятия ушу и спочан разовьют внимательность, улучшат координацию движений, а также научат эффективным приемам самообороны. Здоровье и развитие ваших деток - наша работа!»

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