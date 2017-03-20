Россельхозбанк установил процентные ставки по кредитам на развитие личного подсобного хозяйства от 13% годовых

11:05, 20 марта 2017, ПАИ

Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 2,5 – 6,0 п.п. Теперь кредит ЛПХ с обеспечением можно получить по ставке от 13,0 до 14,5%* годовых в зависимости от срока кредита и категории клиента, кредит ЛПХ без обеспечения – от 14,5 до 15,5%* годовых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Кредитные средства предоставляются на различные цели, в том числе на сезонные и капитальные производственные нужды, приобретение техники и оборудования, а также развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности в сельской местности. В зависимости от цели кредитования срок кредита составляет от 3 месяцев до 5 лет, максимальная сумма кредита – до 1,5 млн рублей.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

*Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.