0
09:35
Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
08:35
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
18:00
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
16:26
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
15:12
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
13:52
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
12:00
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
Еще новости
Общество

Минтруд предлагает ужесточить правила погашения ипотеки за счет маткапитала

Министерство труда РФ предлагает усилить контроль за расходованием материнского капитала на покупку жилья и исключить из числа операторов этих средств организации, не подконтрольные Центробанку. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

Речь идет об организациях различной организационно-правовой формы - это ПАО, ОАО и ЗАО. «Отсутствие контроля за такими организациями влечет факты незаконного расходования средств маткапитала», - отметил глава Минтруда.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон о материнском капитале. В этом случае средства можно будет направить на уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по договорам займа, заключенным только с банками и кредитным потребительским кооперативом.

На сегодняшний день в общем числе обращений за распоряжением средствами материнского капитала доля договоров с иными организациями составляет примерно 7%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
20 марта 2017
Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
20 марта 2017
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
19 марта 2017
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
19 марта 2017
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
19 марта 2017
Lada Kalina NFR признала лучшим российским спорткаром
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
19 марта 2017
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
19 марта 2017
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта- 2017» прошел в Пскове
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра
19 марта 2017
Более 500 билетов было продано в Пскове в первый день акции к Международному дню театра

Идет загрузка...