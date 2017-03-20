Минтруд предлагает ужесточить правила погашения ипотеки за счет маткапитала

11:40, 20 марта 2017, ПАИ

Министерство труда РФ предлагает усилить контроль за расходованием материнского капитала на покупку жилья и исключить из числа операторов этих средств организации, не подконтрольные Центробанку. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

Речь идет об организациях различной организационно-правовой формы - это ПАО, ОАО и ЗАО. «Отсутствие контроля за такими организациями влечет факты незаконного расходования средств маткапитала», - отметил глава Минтруда.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон о материнском капитале. В этом случае средства можно будет направить на уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по договорам займа, заключенным только с банками и кредитным потребительским кооперативом.

На сегодняшний день в общем числе обращений за распоряжением средствами материнского капитала доля договоров с иными организациями составляет примерно 7%.