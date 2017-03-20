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Общество

Главным судебным приставом РФ стал Дмитрий Аристов

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Аристова директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации. Соответствующий приказ опубликован на сайте главы государства.

Ранее Дмитрий Аристов занимал пост заместителя министра юстиции РФ. Согласно Указу президента он освобождён от занимаемой должности.

Напомним, до этого ФССП России возглавлял Артур Парфенчиков. 15 февраля Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия.

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