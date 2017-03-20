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Политика

Яровая предложила ввести уголовную ответственность за организацию смертельных игр

Разработка смертельно опасных для детей игр типа «зацепинга» должна быть уголовно наказуема. Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая в ходе селекторного совещания «О профилактике суицидов среди несовершеннолетних», передает агентство «Интерфакс». 

«Кроме того, что у нас появились «группы смерти», у нас появились новые игры. Поэтому мной также предлагается введение уголовной ответственности за организацию заведомо опасных игр, которые фактически тоже приобрели массовый характер. Это тоже чрезвычайная ситуация. Это такие игры, как «Волшебная фея», «Беги или умри», «Зацепер», - сказала Ирина Яровая.

«Мы столкнулись с новым видом преступления - дистанционное убийство»,- добавила она, характеризуя проблему с детскими суицидами в РФ.

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