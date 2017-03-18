Статуэтку вместо планшета получил великолучанин из интернет-магазина

11:31, 20 марта 2017, ПАИ

Статуэтку вместо планшета получил великолучанин из интернет-магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, местный житель на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже автопланшета. В ходе общения с продавцами выяснилось, что товар поступит клиенту по почте, о чем будет соответствующее извещение. Получив его, гражданин пришел на почту за своей посылкой, за которую он заплатил более четырех тысяч рублей. Когда мужчина вскрыл посылку, то вместо заказанного автопланшета обнаружил в ней статуэтку.

После этого потерпевший обратился за содействием в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.