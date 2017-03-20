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Общество

В Пскове впервые прозвучат лучшие произведения композиторов Англии и России XX века

25 марта в 17:00 впервые в Пскове в Большом концертном зале областной филармонии объединённый  оркестр Северо-Запада России под руководством двух дирижеров представит концерт из цикла «По странам и континентам». В программе прозвучат лучшие произведения композиторов Англии и России XX века, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Первое отделение пройдет под руководством дирижера Эдуарда Банько (Псков). Оркестр исполнит произведения английских композиторов - Густава Холста, Ральфа Воан Уильямса и Эдуарда Элгара.

Концертный марш «Страна надежды и славы» Элгара завершит первое отделение. «Пьеса предназначена для торжественных случаев. Например, в Букингемском дворце и Вестминстерском аббатстве. Её средняя часть стала неофициальным гимном Англии», - отметили в пресс-службе дирекции.

Второе отделение под руководством Льва Дунаева (Санкт-Петербург) представит лучшие композиции русской балетной музыки ХХ века. Прозвучат произведения Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Гаврилина, «Ромео и Джульетта», «Болт», «Гаяне» и «Анюта».

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ и онлайн на сайте филармонии.

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