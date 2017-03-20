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Общество

Дновские школьники примут участие в финале областного конкурса «Я и пожарная безопасность»

17 марта в посёлке Бежаницы прошли соревнования между командами дружин юных пожарных третьего (районного) этапа областного конкурса «Я и пожарная безопасность». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, за право принять участие в финале конкурса боролись четвероклассники Порховского, Бежаницкого, Дедовичского, Дновского и Локнянского районов.

Конкурсантов ожидала борьба в «Игре по станциям» и представлении презентации на тему «Работа школьной ДЮП». Жюри соревнования, в которое вошли представители МЧС, Государственного управления образования Псковской области, регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» оценили подготовленность команд к первой части соревнования - презентации по проделанной работе. В процессе подготовки к конкурсу ребята провели комплекс мероприятий: социальные акции, уроки пожарной безопасности в младших классах, в детских садах, участвовали в тренировках по пожарной эвакуации, проводили викторины, эстафеты и выставки рисунков.

В МЧС отметили, что в «Игре по станциям» команды продемонстрировали достойную подготовку: отвечали на вопросы грамотно и четко, при выполнении практических заданий действовали слаженно и дружно.

В защите презентаций по единогласному решению всех членов жюри победили сразу две команды – школьная дружина Дновского района и команда Бежаницкого района. Победителем «Игры по станциям» стали юные пожарные средней общеобразовательной школы города Дно, которые теперь продолжат борьбу в финале конкурса.

Все участники соревнования получили почетные грамоты и памятные подарки, предоставленные Всероссийским добровольным пожарным обществом, Государственным управлением образования области, филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». 

Кроме того, в рамках поездки начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Сергей Носов провел занятие по профориентации со старшеклассниками 4-й средней общеобразовательной школы посёлка Бежаницы.

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