Прокуратура обязала Пушкиногорскую больницу вести учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

15:07, 20 марта 2017, ПАИ

Прокуратура обязала Пушкиногорскую межрайонную больницу вести учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» администрацией учреждения здравоохранения в течение 2016-2017 годов больница не принимала меры по информированию субъектов профилактики о фактах нарушения со стороны родителей прав несовершеннолетних на охрану здоровья и жизни. Помимо этого, учреждение не осуществляло надлежащий учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в паспортах врачебного участка (педиатрического) сведения о таких несовершеннолетних были отражены не в полном объеме. Отсутствие данных сведений не позволяет проводить с данными детьми профилактическую работу, отметили в прокуратуре.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.