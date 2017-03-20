1 апреля в Пскове стартует месячник по благоустройству и уборке города

13:32, 20 марта 2017, ПАИ

С 1 по 30 апреля в Пскове пройдет месячник по благоустройству и уборке города. Соответствующее постановление подписал глава администрации муниципалитета. Сейчас Управление городского хозяйства (УГХ) занимается его организацией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В адрес предприятий и учреждений, общественных организаций, управляющих компаний, политических партий, национальных диаспор, гаражных кооперативов направляются письма с рекомендацией организовать и выполнить работы по санитарной уборке подведомственной и прилегающей территории, а также других мест по согласованию с УГХ. Всего будет направлено около 400 писем. Обращение с просьбой выделить бесплатные талоны на утилизацию собранного в ходе месячника по благоустройству и уборке города мусора адресовано компании «АСПО».

В УГХ отметили, что сообщить о желании организовать субботники и оставить заявку на предоставление в помощь инвентаря и транспортировки мусора до точки утилизации можно по телефону: 8 (8112) 29-15-12.