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Культура

Патриотические песни исполнили студенты колледжа искусств на концерте «Мы вместе!» в Пскове

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова исполнили патриотические песни и стихи на митинге «Мы вместе!», который прошёл в Пскове 18 марта и был посвящён очередной годовщине возвращения Крыма в Россию.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

«Произведения патриотической тематики о России, родном городе, мире, Великой Отечественной войне – являются важной составляющей репертуара студентов, - отметили в колледже. - Их эмоционально-смысловое содержание формирует уважение молодых людей к историко-культурным традициям, ответственность за происходящее в обществе, вселяют веру в будущее своей страны».

 На митинге «Мы вместе!» выступили студенты 1 и 3 курсов специализации «Эстрадное пение» Екатерина Партс, Ирина Михайлова, Ольга Григорьева, Дарья Иванова, Василиса Паринкина, Юрий Манукян, а также студенты 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Анна Реница, Софья Лукьянова, Мария Малова и Михаил Захаров.

«По отзывам зрителей, эмоциональность, задор и профессионализм молодых артистов стали настоящим украшением концертной программы праздника», - подчеркнули в колледже.

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