Более 250 водителей Псковской области привлекли к ответственности за неуплату штрафов

14:18, 20 марта 2017, ПАИ

Более 250 водителей Псковской области привлекли к ответственности за неуплату штрафов в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Управление ГИБДД напоминает гражданам, что при неуплате административного штрафа в установленный законом срок (60 дней) лицо привлекается судом к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ. При этом штраф увеличивается вдвое, также необходимо будет оплатить выписанный штраф ГИБДД в полном размере.

Получить информацию о наличии штрафов можно на официальном сайте Госавтоинспекции разделе «Проверка штрафов». Сотрудники Управления рекомендуют жителям области еженедельно просматривать данный сайт, так как не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления, штраф может быть уплачен в размере половины суммы.

Сайтом также рекомендуют пользоваться тем, кто не проживает в местах регистрации или тем, кто не имеет возможности получить заказное отправление в отделении почты.