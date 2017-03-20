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Общество

Вблизи порховских школ прокуратура не нашла положенных дорожных знаков и ограждений

В ходе проверки вблизи образовательных учреждений Порховского района прокуратура выявила нарушения требований ГОСТа в части обустройства пешеходных переходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Наиболее общими нарушениями стали отсутствие пешеходных ограждений перильного типа, отделяющие пешеходов от проезжей части, отсутствие дорожных знаков 3.24 «Ограничение скорости» перед искусственной неровностью в обоих направлениях, знаков 5.20 «Искусственная неровность» непосредственно перед «лежачим полицейским», дорожных знаков 1.17 «Искусственная неровность» (участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости) в обоих направлениях.

Кроме того, на пешеходных переходах, расположенных вблизи школы № 1 города Порхова и Полонской средней школы представители прокуратуры вообще не увидели искусственной неровности.

Для устранения нарушений в адрес главы администрации города Порхова, а также глав сельских поселений «Полонская волость» и «Славковская волость» внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

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