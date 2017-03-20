0
18:13
Самосвал с пряниками
17:21
С 1 апреля на псковских реках и озерах запретят движение на моторных плавательных средствах
16:21
Необычный свадебный декор и фотосессию для будущих невест подготовит свадебная студия «Облака» к выставке «Свадьба EXPO`2017»
15:35
Средняя стоимость путевки в детский лагерь в 2017 году в Псковской области вырастет на 3%
15:08
Tele2 запустила в Псковской области интеллектуальную систему SON
13:32
1 апреля в Пскове стартует месячник по благоустройству и уборке города
09:35
Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
Еще новости
  • Коротко
Общество

Псковская областная библиотека приглашает на открытую лекцию о культурном наследии сето

21 марта в 14:30 в Псковской областной библиотеке состоится открытая лекция «Географическая основа фольклорного наследия этноса сето». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Перед студентами колледжа Псковского государственного университета и читателями библиотеки выступит кандидат географический наук, доцент кафедры географии вуза Наталья Теренина.

Лекция будет посвящена этнографическим особенностям и культурно-историческому наследию малочисленного финно-угорского народа сето, который живёт в Печорском районе Псковской области и прилегающих районах Эстонии, входивших до 1920 года в состав Псковской губернии.

Наталья Теренина расскажет о разнообразных формах мифологического, поэтического, песенного фольклора и обрядовых традициям сето с географическим содержанием в различных частях Сетомаа.

Отметим, что лекция состоится в рамках сотрудничества сектора экологической информации Псковской областной библиотеки с преподавателями кафедры географии ПсковГУ — членами Русского географического общества, которое началось в 2016 году.

Мероприятие пройдёт в отделе гуманитарной литературы (3 этаж). вход свободный. Телефон для справок 72-84-16.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С 1 апреля на псковских реках и озерах запретят движение на моторных плавательных средствах
20 марта 2017
С 1 апреля на псковских реках и озерах запретят движение на моторных плавательных средствах
Необычный свадебный декор и фотосессию для будущих невест подготовит свадебная студия «Облака» к выставке «Свадьба EXPO`2017»
20 марта 2017
Необычный свадебный декор и фотосессию для будущих невест подготовит свадебная студия «Облака» к выставке «Свадьба EXPO`2017»
Средняя стоимость путевки в детский лагерь в 2017 году в Псковской области вырастет на 3%
20 марта 2017
Средняя стоимость путевки в детский лагерь в 2017 году в Псковской области вырастет на 3%
Tele2 запустила в Псковской области интеллектуальную систему SON
20 марта 2017
Tele2 запустила в Псковской области интеллектуальную систему SON
1 апреля в Пскове стартует месячник по благоустройству и уборке города
20 марта 2017
1 апреля в Пскове стартует месячник по благоустройству и уборке города
Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
20 марта 2017
Псковичам предлагают недвижимость со скидкой до полутора миллионов рублей
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
20 марта 2017
С 20 марта день станет длиннее, а ночь короче
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России
19 марта 2017
Первый в мире чемпионат по автомобильному керлингу прошел в России

Идет загрузка...