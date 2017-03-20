Псковская областная библиотека приглашает на открытую лекцию о культурном наследии сето

17:02, 20 марта 2017, ПАИ

21 марта в 14:30 в Псковской областной библиотеке состоится открытая лекция «Географическая основа фольклорного наследия этноса сето». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Перед студентами колледжа Псковского государственного университета и читателями библиотеки выступит кандидат географический наук, доцент кафедры географии вуза Наталья Теренина.

Лекция будет посвящена этнографическим особенностям и культурно-историческому наследию малочисленного финно-угорского народа сето, который живёт в Печорском районе Псковской области и прилегающих районах Эстонии, входивших до 1920 года в состав Псковской губернии.

Наталья Теренина расскажет о разнообразных формах мифологического, поэтического, песенного фольклора и обрядовых традициям сето с географическим содержанием в различных частях Сетомаа.

Отметим, что лекция состоится в рамках сотрудничества сектора экологической информации Псковской областной библиотеки с преподавателями кафедры географии ПсковГУ — членами Русского географического общества, которое началось в 2016 году.

Мероприятие пройдёт в отделе гуманитарной литературы (3 этаж). вход свободный. Телефон для справок 72-84-16.