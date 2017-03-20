«Друзья Пскова» провели в Перте традиционный русский ужин

14:47, 20 марта 2017, ПАИ

Сотрудники Генерального консульства России в Эдинбурге (Великобритания) посетили город Перт для участия в ежегодном русском ужине, организованном Ассоциацией «Друзья Пскова». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на генконсульство.

В мероприятии приняли участие провост области Перт и Кинросс Лиз Грант, представители местного Совета, преподаватели и учащиеся колледжа Перта и другие представители общественности.

В ходе вечера гости отведали традиционные блюда русской кухни, приготовленные шотландскими поварами.

Напомним, Псков и Перт более 25 лет являются городами-побратимами.