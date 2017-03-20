В администрации Пскова состоялось ежемесячное бюджетное совещание

13:57, 20 марта 2017, ПАИ

20 марта в администрации Пскова состоялось совещание по исполнению бюджета города на 2017 год и выполнению поручений главы Пскова Ивана Цецерского с прошлого заседания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие провёл председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы (ПГД) Евгений Самуйлов, в нём приняли участие и. п. главы администрации Пскова Татьяна Иванова, руководители профильных управлений администрации города, специалисты Думы.

Евгений Самуйлов отметил, что финансирование по декабрьским договоренностям будет предусмотрено на мартовской сессии ПГД. Это выделение средств на подготовку школ к 1 сентября (10 млн рублей), ремонт первого этажа спортивного клуба «Мастер» (5 млн рублей) и монтаж вентиляции в Городском культурном центре (около 900 тысяч рублей), а также создание проектно-сметной документации для открытия детского сада на 240 мест в освобожденном здании лингвистической гимназии в связи с ее переездом в новую школу на Завеличье.

Евгений Самуйлов попросил уточнить, какова сумма кредиторской задолженности. Начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт пояснила, что кредиторская задолженность гасится такими же темпами, как и в прошлом году, на сегодняшний день самая существенная сумма – задолженность по ремонту дворов – 20 млн рублей, уже погашено 5,4 млн рублей.

Начальник Управления образования администрации города Игорь Прокофьев рассказал о необходимости предусмотреть средства в бюджете города на ремонт протекающих кровель в нескольких школах и детских садах Пскова.