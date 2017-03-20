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Общество

Псковские бойцы ОМОН провели день открытых дверей для студентов ПсковГУ

Бойцы ОМОН отдела Росгвардии по Псковской  области в преддверии Дня войск национальной гвардии провели день открытых дверей для студентов Псковского государственного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, знакомство с отрядом началось с краткого экскурса в историю создания подразделения. Гостям рассказали об основных этапах становления отряда и о последних изменениях, произошедших в ходе формирования Росгвардии.

Также учащимся показали новейшие образцы стрелкового вооружения, специальных средств, средств связи, их познакомили с особенностями службы. Студенты примерили на себя экипировку бойцов спецподразделения и подержали в руках боевое оружие.

«Подобные встречи стали традиционными. Нам очень приятно, что дети и молодежь приходят в гости, интересуются нашей работой», — отметил командир ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов.

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