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Общество

Необычный свадебный декор и фотосессию для будущих невест подготовит свадебная студия «Облака» к выставке «Свадьба EXPO`2017»

Необычный свадебный декор и фотосессию для будущих невест подготовит свадебная студия «Облака» к выставке «Свадьба EXPO`2017». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель студии Ольга Плиганова.

Дизайнер украсит экспозиционный стенд эксклюзивным интерьером, в котором строгие формы и линии будут сочетаться с изяществом и блеском. «Кроме того, на выставке будет работать визажист, мастер по причёскам Ирина Хорунжина, которая преобразит приглашённую модель в прекрасную невесту. Также мы планируем совместный фотопроект с фотографами Анастасией и Юрием Сидоренко. Будет организована специальная фотозона. Благодаря такой фотосессии незамужние девушки и их вторые половины смогут получить замечательные фото в необычном интерьере», - рассказала Ольга Плиганова.

Также на выставке «Свадьба EXPO`2017» будут представлены несколько моделей свадебных платьев от нижегородского дизайнера Татьяны Каплун, эксклюзивным представителем которой в Пскове является студия «Облака». Будущие невесты смогут полистать каталоги с роскошными нарядами и получить консультацию по поводу заказа платья мечты.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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