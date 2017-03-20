Игорь Иванов вышел из ЛДПР «в связи с деструктивной работой регионального отделения партии»

13:52, 20 марта 2017, ПАИ

Экс-руководитель псковского городского отделения ЛДПР, депутат Пыталовского районного Собрания Игорь Иванов заявил о своём выходе из партии. Как он сообщил Псковскому агентству информации, причиной такого решения стала «деструктивная работа, проводимая региональным отделением ЛДПР».

Игорь Иванов рассказал, что 19 марта исполнился ровно 21 год, как он вступил в ЛДПР. «Это целая политическая эпоха на региональном уровне. Победы и поражения, взлёты и падения, успехи и разочарования, это огромная часть жизни, с яркими событиями», - отметил он.

«После долгих раздумий, сегодня 20 марта я написал заявление о добровольном выходе из партии. Свой выход из ЛДПР мотивирую тем, что руководство Псковского регионального отделения проводит деструктивную работу, направленную на развал регионального отделения партии, - заявил Игорь Иванов. - Региональное руководство партии совершает действия, порочащие репутацию членов ЛДПР и наносит моральный ущерб партии, заключая коалиции, в частности на прошедших выборах в Псковское областное Собрание депутатов в 2016 году, с представителями таких партий как КПРФ и «Справедливая Россия», проводя выдвижение «единых кандидатов» на выборах, в угоду другим партиям, тем самым ослабляя общий процент поддержки ЛДПР».

Политик уверяет, что руководство регионального отделения партии проводит неграмотную политику, которая, «несомненно, представляется рядовыми членами партии как предательство интересов ЛДПР». «Всё это вызывает определённые сомнения в правильности принятия решений коллегиальными органами и руководителем регионального отделения ЛДПР. На какие-либо мнения рядовых членов партии и активистов, руководство регионального отделения не реагирует, проводя политику управления региональным отделением как авторитарную и антидемократическую. В вязи с этим, считаю нахождения в рядах ЛДПР нецелесообразным», - пояснил он.

Игорь Иванов намерен и дальше буду продолжать активно заниматься политикой и общественной работой. «Поступает множество предложений от различных региональных партий уйти с моей командой в их ряды, и с командой участвовать на предстоящих выборах. Но, как бы там ни было, и куда бы ни заносила судьба, я с гордостью могу констатировать бесспорный факт – ЛДПР для меня сделала очень и очень многое и я никогда этого не забуду!» - сказал он.

Депутат назвал ЛДПР – отличной партийной школой, высшей школой политической жизни, а Владимира Жириновского – гуру и наставником, «у которого можно и нужно учиться как ораторскому искусству, тонкостям политики, так и политологии, философии, да и просто жизни».

«Я считаю, что самое главное – нужно всегда и везде оставаться принципиальным и честным человеком, что в политике очень и очень сложно», - заключил Игорь Иванов.