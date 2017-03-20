Депутат Госдумы от Псковской области: Надо законодательно запретить строить дома выше 5 этажей

13:55, 20 марта 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев, курирующий проект «Единой России» «Городская среда», считает, что «надо законодательно запретить строить дома выше 5 этажей». Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети Facebook. Поводом для этого заявления стала градостроительная ситуация в Краснодаре.

«Тот случай, когда потеряно чувство меры. В Краснодаре глобальная проблема с новой жилой застройкой, на окраине города строятся многоэтажки без инфраструктуры, люди покупают Бетонные коробки без дворов, парковок и дорог, настоящее гетто!», - написал депутат. По его словам, в настоящее время «в центре города ещё собираются поставить жилой небоскреб». «Все это негативно сказывается как на облике города, так и комфорте его жителей», - считает он.

«Надо законодательно запретить строить дома выше 5 этажей. Тогда и дворы будут у людей, и город будет развиваться», - резюмировал Александр Васильев.