Глава МВД: За пять лет число преступлений в состоянии алкогольного опьянения выросло вдвое

17:49, 20 марта 2017, ПАИ

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил об увеличении количества преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, почти в два раза за последние пять лет, передает RT.

«Хочу отметить тенденцию роста преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. С 2011 года их удельный вес увеличился практически в два раза — с 20 до 37%. Такая ситуация характерна для большинства регионов. Особое беспокойство вызывает смертность по причинам, обусловленным алкоголем — только за 2015 год более 58 тысяч человек», — пояснил Владимир Колокольцев.

По его мнению, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, требуется комплексный подход со стороны органов государственной власти всех уровней.