В 2016 году грантовую поддержку в Псковской области получили 23 начинающих фермера и 5 семейных ферм

15:12, 20 марта 2017, ПАИ

В 2016 году грантовую поддержку в Псковской области получили 23 начинающих фермера и пять семейных животноводческих ферм. Об этом на заседании администрации региона 20 марта сообщил начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это направление стало популярным, очень модно быть фермером, но, к сожалению, денег на всех не хватает», - констатировал Николай Романов и сказал, что на один грант приходится по 4-5 заявок.

В общей сложности за прошедшие 5 лет грантовую поддержку получили 103 псковских фермера. При этом Николай Романов отметил, что фермерская продукция, несмотря на высокую цену, пользуется большим спросом, поэтому зачастую её не хватает.

Представитель Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств, псковский фермер, сообщил присутствующим на заседании, что основная проблема фермеров - кооперация. К этой проблеме, по его словам, «необходимо относиться очень серьёзно». Также фермер обратил внимание на сокращение несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей и посетовал на небольшое количество грантов для фермеров. В заключение он от имени фермеров и крестьян области пригласил губернатора Андрея Турчака на собрание в деревню Бугрово Пушкиногорского района.

Андрей Турчак выразил готовность встретиться с фермерским сообществом, но сказал, что график на этой неделе уже сформирован, поэтому с фермерами в Бугрово встретится его профильный заместитель Сергей Перников. Он также уточнил ситуацию с грантовой поддержкой начинающих, семейных фермером. Николай Романов доложил, что сумма этих грантов увеличена в два раза.

Кроме того, глава региона согласился с необходимостью развивать кооперацию среди фермеров. Николай Романов отметил, что в прошлом году созданы две кооперации. Одна из причин пробуксовки кооперации, по словам Николая Романова, - недоверие людей друг к другу. В итоге Андрей Турчак в апреле-мае поручил запланировать встречу с фермерами по теме кооперации и переработки.