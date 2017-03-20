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Общество

Активисты ОНФ в Псковской области разработали план проведения экологических акций

На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области состоялся круглый стол по вопросам экологического просвещения населения и охране окружающей среды. К участию были приглашены руководители профильных региональных ведомств и комитетов администрации области. В их числе Росприроднадзор, госкомитет области по природопользованию и охране окружающей среды, госкомитет области по делам строительства и ЖКХ, госуправление образования области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Участникам мероприятия общественники напомнили о реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» на территории Псковской области. «Ситуация с несанкционированными свалками на территории региона стоит непросто. Если в городах еще более-менее организовано складирование и вывоз бытового мусора, то в сельской местности мусорные навалы выявляются почти повсеместно как на землях сельхозназначения, так и в лесополосе. Активисты Народного фронта фиксируют координаты несанкционированных свалок. На интерактивной карте уже около 30 адресов. Написаны обращения в Росприроднадзор, госкомитет области по делам строительства и ЖКХ, администрации муниципалитетов и областную прокуратуру. Наша задача – добиться ликвидации свалок», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области, член регионального штаба Народного фронта Сергей Елизаров.

Обсуждая вопросы, связанные с уборкой свалок бытового мусора, участники круглого стола отмечали важность просветительской экологической деятельности. Необходимо формировать у граждан ответственность и заботу об окружающей среде. «В 2016 году на окраине поселка Неелово мы зафиксировали большой навал мусора, мы добились ликвидации этой свалки, на месте был установлен аншлаг, предупреждающий о том, что свалка в этом месте запрещена. Теперь граждане там бытовой мусор не складируют. А вот в поселке Елизарово противоположная ситуация – после уборки несанкционированной свалки граждане снова устроили там мусорную кучу», – рассказал Елизаров.

Участники дискуссии отметили, что меры воздействия за нарушения в сфере обращения с бытовыми отходами и нарушения правил благоустройства прописаны в Кодексе об административных правонарушениях, но поймать за руку нарушителя сложно. Были попытки в некоторых местах установить видеокамеры, но этого слишком мало для охраны окружающей среды повсеместно. Необходимо особое внимание уделить просветительской работе экологической направленности. С этой целью общественники намерены проводить уроки экологической грамотности в школах, колледжах, вузах, привлекать население к акциям по уборке и благоустройству территорий проживания, популяризовать бережное отношение к природе и формировать грамотное отношение к утилизации бытовых отходов.

«Помощь в реализации образовательных экологических акций активистам Народного фронта окажут специалисты госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды области, которые подготовят материалы для школьных уроков с привязкой к местности, это актуально для сельских школ. Также будем задействовать в проведении занятий с детьми студентов – будущих педагогов. Уроки по экологической грамотности должны проводиться регулярно и стать неотъемлемой частью школьной программы», – считает Елизаров.

Активисты Народного фронта определили также ряд мероприятий, которые проведут в ближайшее время. Это акция по уборке несанкционированных свалок мусора, выявленных в Пскове  в микрорайоне Любятово, в Палкинском районе, а также акция по высадке саженцев деревьев в городе Великие Луки.

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