После введения санкций продукция псковских производителей стала более востребована, заявил Николай Романов

14:46, 20 марта 2017, ПАИ

После введения санкций продукция псковских товаропроизводителей стала более востребована, стали появляться новые сорта сыра и колбасы. Об этом сообщил председатель регионального управления сельского хозяйства Николай Романов на заседании администрации области 20 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Романов рассказал, что в перерабатывающей отрасли индекс производства пищевых продуктов составил 114,6%. Ожидаемое количество прибыльных хозяйств - 111 (предполагаемая прибыль – 5 млрд 539,9 млн рублей), убыточных – 75 хозяйств (ожидаемый убыток – 487,9 млн рублей). Сальдированная прибыль (до налогообложения) планируется в объеме 5 млрд 52 млн рублей.

Докладывая о реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства области в прошлом году, он сообщил, что производственную деятельность осуществляли 186 сельскохозяйственных предприятий, 244 крестьянских хозяйства и 88,4 тыс. личных подсобных хозяйств. На развитие и поддержку отрасли были направлены 2 млрд 107,1 млн рублей, из которых 342 млн рублей – средства областного бюджета.

Индекс сельскохозяйственного производства составил 119,3% (первое место по России); производства продукции животноводства – 126,3% (первое место по России); объем произведенной продукции в фактических ценах – 29 млрд 202,2 млн рублей; валовое производство зерновых и зернобобовых - 116,8 тыс. тонн в амбарном весе (99,8% к 2015 году); производство картофеля - 152,4 тыс. тонн (104,4% к 2015 году); овощей – 45,9 тыс. тонн (98% к 2015 году); производство скота и птицы на убой – 186,2 тыс. тонн (134,1% к 2015 году); валовое производство молока – 202,3 тыс. тонн (101,7% к 2015 году). Выросла продуктивность молока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях с 5 тыс. 182 кг в 2015 году до 5 тыс. 532 кг в 2016-м (+350 кг).

Руководитель управления отметил, что поголовье сокращается, но растет продуктивность, и подчеркнул, что все целевые показатели в растениеводстве и животноводстве выполнены. Посевная площадь составила 244 тыс. га. Уровень обеспеченности по мясу составил более 200%, по молоку - 97%, картофелю — 115%, овощам — 66%.

Также он обратил внимание на то, что в 2016 году в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан были введены в строй 406,4 кв. метров жилья в сельской местности. Жилищные условия улучшили 6 семей, в том числе 4 молодые, 6 семей были обеспечены социальными выплатами.

Задачами на 2017 год предусмотрено выполнение целевых показателей, прописанных в Соглашении с Министерством сельского хозяйства, для финансирования мероприятий программы. Николай Романов рассказал, что за каждый невыполненный показатель предусмотрены штрафы для бюджета области и сельхозпроизводителей, поэтому регион серьезно подходит к этому вопросу.

«Цифры отражают позитивную динамику области, администрация области совместно с управлением отработали хорошо», - заявил по итогам доклада гендиректор предприятия «ПсковАгроИнвест», депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков. Задачей на будущее он назвал сохранение темпов развития и обеспечение поступления денег в бюджет.

«Удельный вес переработки должен расти, нужно создавать продукты, и за счет этого пополнять доходную часть областного бюджета, а пока мы создаем количество рабочих мест и обеспечиваем поступление налогов с доходов физических лиц, - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак. - Если мы не будем создавать перерабатывающие мощности, ничего не будет».