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В Псковской области приняли решение об увеличении субсидий для свиноводческих комплексов и молочных ферм

В Псковской области приняли решение об увеличении субсидий для свиноводческих комплексов и молочных ферм. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, соответствующий проект постановления  «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» одобрили участники заседания администрации региона 20 марта.

Начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов пояснил, что проект постановления подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Он напомнил, что с 2015 года действует новый механизм господдержки в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям, плодохранилищ; картофелехранилищ (овощехранилищ); тепличных комплексов; животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм); селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве; оптово-распределительных центров. Субсидии предоставляются в размере 20% сметной стоимости объекта.

В одобренном постановлении расширены направления помощи. В частности при создании новых свиноводческих комплексов с численностью свиноматок 2400 и более будут предоставляться субсидии в размере 20% сметной стоимости объекта. Также изменено условие предоставления субсидии. Теперь необходимо наличие акта ввода в эксплуатацию объекта на момент подачи заявки на участие в отборе инвестпроекта, тогда как ранее этого не требовалось.

Кроме того, увеличен размер субсидий на создание животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) с 20 до 30% сметной стоимости объекта.

Губернатор Андрей Турчак отметил, что в документе определяется общий подход, поэтому любые проекты смогут получить поддержку. 

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