Губернатор: Необходимо выстроить с фермерами полезные, конструктивные отношения

15:05, 20 марта 2017, ПАИ

«Крестьянские фермерские хозяйства — это наша опора. С фермерами необходимо выстроить полезные и конструктивные отношения. Это самая важная задача», - заявил на заседании администрации Псковской области 20 марта губернатор Андрей Турчак.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, участники заседания одобрили проект постановления администрации области «О внесении изменений в постановление администрации области от 15 июня 2012 года № 295 «О порядке предоставления из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам».

В пояснительной записке к документу отмечается, что грантовая поддержка фермеров осуществляется с 2012 года. За пять лет реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» помощь получили 102 фермерских хозяйства. Общий объем финансирования за пять лет составил 189 млн 587 тысяч рублей. За время действия программы фермеры, получившие гранты, смогли улучшить материально-техническую базу, приобрести сельскохозяйственных животных, посадочный материал, отремонтировать производственные помещения, подключить производственные объекты к производственным сетям, создать 176 новых рабочих мест, отмечается в пояснительной записке.

Там также говорится, что проект постановления подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным и в связи с тем, что необходимо определить направления предоставления субсидий в виде грантов по основному мероприятию «Поддержка начинающих фермеров» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы «Развития сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы».

Таким образом, гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства выделяются начинающим фермерам на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной инфраструктуре; приобретение сельскохозяйственных животных; приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; приобретение удобрений и ядохимикатов».

Из постановления также исключается понятие «единовременная помощь».

Депутат Псковского областного Собрания, предприниматель Александр Братчиков попросил руководство региона обратить внимание на то, что «выделено много «длинных» денег и мало «коротких». Он предложил перераспределить оставшиеся «длинные» деньги на поддержку производителей, которые берут кредиты. Андрей Турчак заметил, что эти деньги «окрашены Минсельхозом». Тогда начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов предположил, что возможно Минсельхоз поступит именно так, как предлагает Александр Братчиков.

Андрей Турчак также отметил, что кооперативы тоже могут помочь решить проблему, так как «с банковскими организациями проще работать консолидированно».