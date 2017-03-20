Tele2 запустила в Псковской области интеллектуальную систему SON

15:08, 20 марта 2017, ПАИ

Мобильный оператор Tele2 повысил качество связи с помощью решение SON (Self-Organizing Network), позволяющего автоматически настраивать работу сети. Новая технология обеспечивает голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках на инфраструктуру связи.

Tele2 первой из российских операторов внедрила систему SON во всех регионах присутствия, в том числе в Псковской области. Высокотехнологичное решение автоматически анализирует параметры работы сети и оптимизирует взаимодействие базовых станций.

SON помогает инженерам Tele2 в режиме реального времени эффективно управлять инфраструктурой – отслеживать изменения трафика, определять приоритеты, корректировать работу сети для расширения емкости и компенсации недостаточного покрытия

Всего за несколько месяцев после запуска системы количество голосовых обрывов в сети 3G сократилось в среднем на 25%, а доступность сигнала улучшилась более чем на 30%. При годовом росте интернет-трафика пользователей пакетных тарифов в 3,5 раза внедренная система позволяет поддерживать среднюю скорость передачи данных в 3G-сети на стабильно высоком уровне.