Андрей Турчак поручил провести широкое обсуждение Стратегии развития сельских территорий Псковской области

14:56, 20 марта 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил начальнику Управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору региона Николаю Романову организовать широкое обсуждение Стратегии устойчивого развития сельских территорий области до 2030 года.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Стратегию Николай Романов представил на заседании администрации региона 20 марта. Он отметил, что этот документ разработан в рамках Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации и направлен на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения, поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий.

Стратегию для региона разработал Санкт-Петербургский Государственный аграрный университет при тесном сотрудничестве с отраслевыми комитетами администрации Псковской области, добавил Николай Романов. По его словам, в ходе работы над документом его обсуждали с руководителями хозяйств, были проведены 7 заседаний с отраслевыми комитетами при участии федеральных служб ФГБУ «Управление «ПСКОВМЕЛИОВОДХОЗ», ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия», ФГБУ ГСАС «Псковская».

Николай Романов отметил, что в Стратегии нужно отталкиваться от производства, а не от развития сельских территорий. Он обратил внимание на то, что на сегодня только около 34% пашни в Псковской области используется, при этом в Стругокрасненском, Пыталовском, Пустошкинском, Плюсском, Палкинском районах пашней почти не занимаются. А больше всего пашни используется в Новосокольническом районе - 83,7% от общей площади имеющейся.

Кроме того, начальник профильного управления заявил, что нужно создавать кооперации, поскольку без них не будет развития территорий и сельского хозяйства в целом. «Кооперация перекликается и с поставленными Минсельхозом задачами», - заметил он.

Также среди задач, которые решает Стратегия, Николай Романов назвал развитие кадрового потенциала, сопровождение проектов, содействие в подключении к сетям и так далее. Он добавил, что в целом документ занимает 500 листов.

«Вы понимаете, что за документ вы докладываете? С кем он обсуждался?» - спросил Андрей Турчак. Николай Романов повторил, что в рассмотрении Стратегии участвовали все комитеты областной администрации.

На это губернатор ответил, что комитеты – это не профессиональное сообщество. «Профессиональное сообщество — это отрасль, при чем не только те, кто занят в сфере агропромышленного комплекса, но и те, кто живет на селем — работники культуры, социальной сферы и так далее», - подчеркнул Андрей Турчак. Он заявил, что Стратегия должна пройти максимально широкое обсуждение. «Ее нужно представить в разрезе каждого муниципального образования области, а потом уже выносить на обсуждение на заседание администрации области», - сказал глава региона. «То, что сейчас происходит, это неуважение к селу», - заявил он.

В итоге документ был снят с рассмотрения на заседании администрации области, а Николаю Романову губернатор поручил «идти на землю» со Стратегией.

«Документ серьезный, до 2030 года, предусматривающий развитие аграрного сектора и жизни на селе», - подчеркнул Андрей Турчак и добавил, что он не менее серьезный, чем Стратегия демографического развития области. Губернатор обратил внимание на необходимость синхронизации этих документов.