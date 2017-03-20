В Великих Луках полиция задержала мужчину, похитившего у пенсионера телефон

15:16, 20 марта 2017, ПАИ

Сотрудники полиции Великих Лук задержали мужчину, подозреваемого в похищении у пенсионера мобильного телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

12 марта около 16:00 в Великих Луках возле магазина по улице Запрудной 45-летний безработный, судимый гражданин открыто похитил мобильный телефон у 81-летнего пенсионера, после чего скрылся.

Позже преступника задержали. Похищенное изъяли, ведется следствие.