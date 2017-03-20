Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 21 марта

18:00, 20 марта 2017, ПАИ

21 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днем – от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.