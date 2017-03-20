Порядок предоставления субсидий перевозчикам установили в Псковской области

15:29, 20 марта 2017, ПАИ

20 марта участники заседания администрации Псковской области приняли проект постановления «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов, возникших в результате осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории области». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков напомнил, что постановление администрации от 17 февраля установило предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, который составляет 3 рубля за 1 километр пробега автобуса.

В реестре межмуниципальных маршрутов Псковской области числится 131 маршрут, 93 из которых в пригородном сообщении. Согласно действующему транспортному законодательству пригородными считается маршруты перевозки пассажиров на расстояние до пятидесяти километров между границами населенных пунктов.

Игорь Сильченков пояснил, что проект постановления устанавливает перечень получателей субсидии, цели предоставления, методику расчета размера субсидии, условия и порядок предоставления.

В бюджете региона на компенсацию расходов по возмещению недополученных доходов, возникших в результате осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, предусмотрено 20 млн 127 тысяч рублей.