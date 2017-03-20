В Псковской области изменены размеры предельной стоимости некоторых видов капремонта

15:32, 20 марта 2017, ПАИ

Проект постановления администрации Псковской области о внесении изменения в размеры предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которая может оплачиваться за счет средств фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на него, рассмотрели участники заседания администрации региона 20 марта. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

И. о. председателя Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов пояснил, что принятие указанного постановления позволит Региональному оператору - Фонду капитального ремонта определить начальную (максимальную) цену договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также принять решение о проведении зачета стоимости ранее проведенных работ и (или) оказанных услуг по капремонту общего имущества или об отказе в проведении зачета в соответствии с частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Закона области от 11 декабря 2013 года № 1336-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».

По словам Андрея Агапова, изменены размеры предельной стоимости по некоторым видам работ, в том числе по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Он отметил, что принятие проекта позволит Региональному оператору объявить конкурсные процедуры на проведение работ на сумму порядка 150 млн рублей.

В свою очередь заместитель губернатора Александр Кузнецов добавил, что речь идет о предельных уровнях капремонта, свыше которых дом уже не целесообразно ремонтировать.

В итоге было принято положительное решение.