Ввод в эксплуатацию нового перинатального центра в Пскове перенесли на сентябрь

15:29, 20 марта 2017, ПАИ

Завершение реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра мощностью 110 коек в Пскове перенесено на сентябрь. Соответствующие поправки в постановление администрации области от 15 марта 2011 года № 80 «Об утверждении региональной программы «Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011-2016 годы» были одобрены на заседании администрации региона 20 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов пояснил участникам заседания, что представленный документ подготовлен в целях актуализации финансового обеспечения проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в Пскове и корректировки сроков реализации этих мероприятий с учетом дат, установленных в приоритетном проекте «Технологии и комфорт – матерям и детям».

По его словам, финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета скорректировано: на 2017 год предусмотрены ассигнования из областного бюджета в размере 402 млн 753 тыс. рублей. Соответствующие изменения внесены в закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Остатки неосвоенных средств субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год составляют 1 млрд 120 млн 584,8 тыс. рублей.

Игорь Потапов отметил, что в связи с продлением реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра на 2017 год внесены изменения в целевые индикаторы.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак подчеркнул, что больше никаких сдвигов по срокам в строительстве перинатального центра быть не должно.