Средняя стоимость путевки в детский лагерь в 2017 году в Псковской области вырастет на 3%

15:35, 20 марта 2017, ПАИ

Средняя стоимость путевки в загородные детские оздоровительные лагеря в Псковской области в 2017 году составит 15687 рублей (в 2016 году - 15225 рублей), в санаторно-оздоровительные лагеря - 19782 рублей (в 2016 году - 19215 рублей), среднесуточная стоимость питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 110 рублей. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 20 марта, на заседании региональной администрации сообщил руководитель Управления образования Псковской области Александр Седунов. По его словам, средняя стоимость путевки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря по сравнению с 2016 годом увеличилась на 3%, стоимость питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием осталась на уровне 2016 года.

Оплата стоимости путевок в загородные и санаторные оздоровительные лагеря из средств областного бюджета, в зависимости от категории детей, будет составлять от 50 до 100% средней стоимости путевки. В зависимости от категории детей родители будут оплачивать от 5 до 50% стоимости путевки.

Всего на организацию отдыха и оздоровления детей в 2017 году выделено из средств областного бюджета 76 миллионов 376 тысяч рублей, из средств муниципальных бюджетов - 12 миллионов 12 тысяч рублей.

За счет средств областного и муниципального бюджетов в 2017 году планируется обеспечить отдых и оздоровление 16000 детей школьного возраста во всех типах оздоровительных лагерей. Всего за счет средств различных источников в области планируется оздоровить в 2017 году во всех типах оздоровительных лагерей более 20000 детей. Более 450 детей планируют отправить в Крым и на черноморское побережье Кавказа.

Александр Седунов сообщил, что в настоящее время уже проводится заявочная кампания на путевки в организации отдыха и оздоровления на 2017 год. По состоянию на 10 марта подано 20647 заявок на детские путевки в различные типы оздоровительных лагерей. Кроме того, ведется работа по подбору педагогических, медицинских работников и обслуживающего персонала для загородных оздоровительных лагерей. Прорабатываются вопросы по порядку проведения медицинских осмотров работников оздоровительных лагерей. Ведется обучение и подготовка вожатых для загородных оздоровительных лагерей. По словам Александра Седунова, более 300 студентов Псковгу будут вовлечены в вожатскую работу, кроме того, более 1500 педагогов уже зарегистрировали для работы в лагерях.

Балансодержателями загородных оздоровительных лагерей ведется работа по выполнению планов-заданий надзорных служб (уже выполнены на 58%). Идет подготовка документов по проведению конкурсных процедур на поставку продуктов питания, по заключению договоров на страхование детей от несчастного случая, на санитарную обработку территорий загородных лагерей, на перевозку детей с автотранспортными предприятиями, на очистку и обследование дна водоемов, на ревизию пожарной сигнализации, электрооборудования, необходимые технические замеры.

Начальник управления образования подчеркнул, что требуют особого внимания охрана лагерей и транспортное обеспечение: согласно новым нормативам, обслуживать их могут автобусы со сроком эксплуатации не более 10 лет. Вице-губернатор Александр Кузнецов заверил, что этот вопрос будет решен в том числе силами ГППО «Псковпассажиравтотранс».