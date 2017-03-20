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Экономика

В Псковской области изменили порядок субсидирования юрлиц на возмещение затрат по оплате труда инвалидов

Внесены изменения в Положение о порядке предоставления из бюджета Псковской области субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате труда инвалидов. Соответствующий проект постановления был одобрен сегодня, 20 марта, на заседании администрации региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников пояснил, что документом предусматривается возмещение юрлицам понесенных затрат по оплате труда инвалидов, но не более чем за 6 месяцев в течение одного года. Объем субсидий определяется в размере 50% от фактически выплаченных организациями сумм по оплате труда каждого инвалида в месяц, но не более минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда».

В 2016 году на реализацию вышеуказанного закона были израсходованы 3 млн 283,8 тыс. рублей. В 2017 году в бюджете области на эти цели заложены 3 млн 200 тыс. рублей, уточнил Сергей  Аржаников.

По его словам, в прошлом году в Бюджетный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся предоставления субсидий юридическим лицам. На основании чего постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 были утверждены общих требования к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юрлицам. На основании этого в действующее Положение вносятся изменения.

В частности, предусматриваются следующие условия при заключении соглашения о предоставлении субсидии: обязательство получателя по выплате заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной зарплате в Псковской области; обязательство по недопущению образования задолженности по выплате зарплаты работникам; установление показателей результативности использования субсидий; обязательство по достижению указанных в соглашении целевых показателей результативности использования субсидии; установление в качестве обязательного условия возврат в областной бюджет средств субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, недостижения показателей результативности.

Сергей Аржаников сообщил, что на территории Псковской области данной нормой пользуются 4 юрлица, в том числе общества слепых и глухих. На сегодняшний день в этих организациях работают 156 инвалидов, средняя зарплата там составляет 11 тыс. 200-12 тыс. 000 рублей. Штатная численность в этих предприятия увеличилась, добавил он.

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