Псковичка Анастасия Васильева завоевала «бронзу» на Всероссийском турнире по самбо

15:52, 20 марта 2017, ПАИ

Псковская спортсменка детской юношеской школы «Мастер» Анастасия Васильева заняла третье место в весовой категории 52 килограмма во Всероссийском турнире по самбо, который состоялся 18 марта в городе Торжок Тверской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной Федерации самбо.

В соревнованиях участвовали более 250 самбистов со всей России - юноши и девушки 1999-2000 годов рождения.

Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера СССР А. И. Копейкина.