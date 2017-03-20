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Общество

Псковичка Анастасия Васильева завоевала «бронзу» на Всероссийском турнире по самбо

Псковская спортсменка детской юношеской школы «Мастер» Анастасия Васильева заняла третье  место в весовой категории 52 килограмма во Всероссийском турнире по самбо, который состоялся 18 марта в городе Торжок Тверской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной Федерации самбо.

В соревнованиях участвовали более 250 самбистов со всей России - юноши и девушки 1999-2000 годов рождения.

Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера СССР А. И. Копейкина.

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