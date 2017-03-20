В храме при псковском СИЗО-1 совершено таинство крещения

16:00, 20 марта 2017, ПАИ

Обряд крещения в храме Анастасии Узорешительницы, расположенном на территории псковского следственного изолятора, совершил помощник начальника УФСИН России по Псковской области по работе с верующими отец Михаил. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

До совершения таинства крещения священнослужитель получил подтверждение подозреваемого в том, что к важному событию он пришел осознанно и добровольно решил принять православие.

По окончании обряда отец Михаил пожелал принявшему крещение духовного здоровья, а также провел нравственные беседы с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию, в отношении которых суды вынесли приговоры к длительным срокам лишения свободы.

В УФСИН добавили, что взаимодействие между СИЗО-1 и Русской православной церковью для организации духовного, религиозного и нравственного просвещения осуждённых и оптимизации воспитательного процесса осуществляется на протяжении многих лет.