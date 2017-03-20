Определены условия выдачи субсидий из областного бюджета псковскому Фонду гарантий и развития предпринимательства

16:02, 20 марта 2017, ПАИ

На заседании администрации Псковской области 20 марта его участники утвердили Постановление о порядке предоставления субсидий автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пояснил, что документ разработан в целях реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» Государственной программы области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы».

Он пояснил, что в документе подробно прописаны условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидий, условия и порядок выплаты средств, установлен порядок расчета суммы субсидии, определены штрафные санкции за неисполнение показателей результативности использования выделенных денег, а также порядок возврата субсидии в случае не соблюдения условий соглашения.

В этом году, рассказал Андрей Михеев, субсидии Фонду гарантий и развития предпринимательства будут предоставляться по трем направлениям. В частности, на развитие системы предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства микрофинансовых займов Фонд получит 16 млн 400 тыс. рублей, из которых 15 млн 88 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 1 млн 312 тыс. рублей – областного. На обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства Фонду выдадут 9 млн 827,9 тыс. рублей, из этой 6 млн 940,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 2 млн 887 тыс. рублей – областного. Субсидия на обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства составит 6 тыс. 736,5 тыс. рублей, из которых 5 млн рублей – федеральные деньги и 1 млн 736,5 тыс. рублей - областные.

Что касается показателей результативности предоставления субсидии Фонду, то они будут следующими: количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 77; прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – не менее 2,5%; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 2 тыс. 404; увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – не менее 6,7 %; доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку – не менее 13%.

Андрей Михеев напомнил, что в прошлом году Фонд получал субсидии на обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства и Центра поддержки экспорта, которые оказывают информационно-консультационную поддержку. Он отметил, что в результате оба Центра провели 691 информационное мероприятие и консультацию для субъектов малого и среднего предпринимательства, 1 тыс. 144 субъектам малого и среднего бизнеса оказали поддержку, также было создано 81 новое рабочее место на предприятиях, которым оказана поддержка и заключены 19 новых экспортных контрактов.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак попросил Андрея Михеева на одном из следующих совещаний озвучить итог работы Фонда с учетом кадровых изменений в организации.