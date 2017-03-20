Депутаты Великолукской Думы согласовали выделение средств на переселение граждан из аварийного жилья

17:23, 20 марта 2017, ПАИ

Депутаты Великолукской городской Думы на внеочередной, 66-ой по счёту сессии проголосовали за выделение средств на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Как пояснила исполняющая обязанности начальника финансового управления Наталья Дмитриева, эти деньги будут направлены из городской казны на реализацию четвертого этапа программы по переселению граждан.

«На протяжении четырех лет ко мне обращаются великолучане, которые ждут расселения из ветхих домов, – прокомментировал ее выступление заместитель главы города, депутат Николай Андросович. – Решение об очередном выделении средств на эту программу правильное, ведь мы для того и работаем, чтобы решать вопросы горожан. Поэтому предлагаю поддержать данное предложение».

С ним согласилось подавляющее большинство депутатов, в итоге единственный пункт повестки дня – о внесении изменений и дополнений проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов – был принят практически единогласно.