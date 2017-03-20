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В Печорах установили факт продажи пива подростку

В Печорах сотрудники полиции выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 18 марта в магазине по улице Юбилейной в Печорах продавщица продала пиво несовершеннолетнему. По данному факту проводится проверка.

В полиции напомнили, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность. За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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