В Себежском районе уничтожили плотву и лещей, которых везли из Латвии в ручной клади

16:30, 20 марта 2017, ПАИ

В МАПП Бурачки в Себежском районе гражданину РФ запретили ввозить из Латвии в личном багаже 30,8 кг солено-сушеной плотвы и леща, а также копченого леща. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с неблагополучием страны-экспортера Латвии в эпизоотическом отношении, отсутствием маркировки, ветеринарных сопроводительных документов, разрешения на ввоз товар изъяли из оборота и уничтожили в пункте пропуска в присутствии владельца товара.