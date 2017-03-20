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Экономика

В Себежском районе уничтожили плотву и лещей, которых везли из Латвии в ручной клади

В МАПП Бурачки в Себежском районе гражданину РФ запретили ввозить из Латвии в личном багаже 30,8 кг солено-сушеной плотвы и леща, а также копченого леща. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с неблагополучием страны-экспортера Латвии в эпизоотическом отношении, отсутствием маркировки, ветеринарных сопроводительных документов, разрешения на ввоз товар изъяли из оборота и уничтожили в пункте пропуска в присутствии владельца товара.

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